Розов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Иван Сергеевич

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

25.?.1965

Дата смерти

01.?.2001

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Иркутск
Рождение ребёнка
21.?.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Николаев
Образование
Неизвестно
неполное высшее
Смерть
01.?.2001
г. Николаев
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Николаев
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