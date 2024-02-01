Розов Иван Сергеевич
Место рожденияг. Иркутск
Дата рождения25.?.1965
Дата смерти01.?.2001
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Иркутск
Рождение ребёнка
21.?.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Николаев
Образование
Неизвестно
неполное высшее
Смерть
01.?.2001
г. Николаев
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Николаев