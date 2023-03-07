Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Егоров
Смерть
Неизвестно