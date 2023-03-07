Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

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Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Егоров

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Егоров

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Сын: Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Егоров

Смерть
Неизвестно
Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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