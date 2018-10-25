Булычева (Шувалова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения04.10.1956
Дата смерти25.10.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956
Отец: Шувалов Александр Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.?
Дочь: Буянова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Булычев Юрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2018
Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область