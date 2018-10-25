Булычева (Шувалова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева (Шувалова) Галина Александровна

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Место рождения

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.10.1956

Дата смерти

25.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956

Отец: Шувалов Александр Сергеевич

Мать: не указана

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Булычев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.09.?

Дочь: Буянова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Булычев Юрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Юрий Сергеевич

Смерть
25.10.2018
Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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