Иван Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Еремей Иванович

Мать: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1799

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
04.03.1801

Сын: Герасим Иванович

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1803

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно