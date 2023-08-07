Иван Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Еремей Иванович
Мать: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1799
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
04.03.1801
Сын: Герасим Иванович
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1803
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно