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Котомина Ушакова Лариса Юрьевна
Котомина Ушакова Лариса Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1965
Пол
Женский
Отец
Котомин Юрий Яковлевич
Мать
Котомина Валентина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1965
Отец:
Котомин Юрий Яковлевич
Мать:
Котомина Валентина Петровна
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