Серебряков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: Серебряков Иван б Федорович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Серебряков Ермило Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Серебряков Нефед Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Серебрякова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Серебрякова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Серебряков Федор Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно