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Серебряков Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Серебряков Иван б Федорович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Серебряков Ермило Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Серебряков Нефед Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Серебрякова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Серебрякова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Серебряков Федор Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Марфа Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Марфа Артемьевна

Смерть
Неизвестно