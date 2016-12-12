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Пантюшин Марк Захарович
Пантюшин Марк Захарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.2016
Пол
Мужской
Отец
Пантюшин Захар Павлович
1989 г.р.
Мать
Пантюшина Ирина Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2016
Отец:
Пантюшин Захар Павлович
Мать:
Пантюшина Ирина Александровна
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