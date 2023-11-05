Fəskir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fəskir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Soltan-Ğəli

Мать: Mөnnəwərə

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zimfira

Мать ребёнка: Rima

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Radik

Мать ребёнка: Rima

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rima

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