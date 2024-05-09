Иванов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ...
Мать ребёнка: Иванова (Ковалёва) Галина Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1949
Мать ребёнка: Иванова (Ковалёва) Галина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно