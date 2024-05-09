Иванов Сергей Александрович 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Сергей Александрович

Иванов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Ковалёва) Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ...

Мать ребёнка: Иванова (Ковалёва) Галина Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1949

Сын: Иванов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова (Ковалёва) Галина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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