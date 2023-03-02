Карабаза (Пронякина) Мария
Место рожденияСело Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пронякин Федор
Мать: Пронякина Пелагея
Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карабаза Данил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карабаза Данил
Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область