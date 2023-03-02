Карабаза (Пронякина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабаза (Пронякина) Мария

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Место рождения

Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1872 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронякин Федор

Мать: Пронякина Пелагея

Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карабаза Данил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабаза Данил

Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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