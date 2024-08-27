Струков Николай Николаевич 01.01.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Струков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Струков Николай Петрович

Мать: Струкова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
19.10.1968

Жена: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1969

Дочь: Струкова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1974

Дочь: Антюфеева (Струкова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна

Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
21.05.1984

Сын: Струков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна

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