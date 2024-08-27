Струков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Бракосочетание
19.10.1968
Рождение ребёнка
26.05.1969
Дочь: Струкова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1974
Дочь: Антюфеева (Струкова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна
Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
21.05.1984
Сын: Струков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Струкова (Юлушева) Татьяна Михайловна