Бочкарева (Запольская) Ироида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева (Запольская) Ироида Михайлова

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно