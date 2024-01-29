Хребтов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.
Сын: Хребтов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Хребтова Агафья Ефимовна
Место жительства
27.07.1912 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хребтова Агафья Ефимовна
Смерть
Неизвестно