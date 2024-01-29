Хребтов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХребтов Николай Иванович

Хребтов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.

Сын: Хребтов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Хребтова Агафья Ефимовна

Таскаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
27.07.1912 ст.
Таскаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хребтова Агафья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close