Каминский Давид Натанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаминский Давид Натанович

Каминский Давид Натанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

04.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1930

Сын: Каминский Владимир

Мать ребёнка: Каминская Вера Васильевна

CCCP, Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
01.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Вера Васильевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминская Вера Васильевна

Смерть
04.06.1974
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, колумбарий Донского кладбища
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close