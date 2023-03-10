Каминский Давид Натанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти04.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1930
Сын: Каминский Владимир
Мать ребёнка: Каминская Вера Васильевна
CCCP, Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
01.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каминская Вера Васильевна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1974
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, колумбарий Донского кладбища