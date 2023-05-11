Надежкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Надежкин Кузьма (Kuzma Grigoryevich)
Мать ребёнка: Надежкина ?
Чкаловская обл., Переволоцкий р-н, Капитановский с/с, х. Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежкина ?
Смерть
Неизвестно