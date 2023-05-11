Надежкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежкин Григорий

Надежкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Надежкин Кузьма (Kuzma Grigoryevich)

Мать ребёнка: Надежкина ?

Чкаловская обл., Переволоцкий р-н, Капитановский с/с, х. Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежкина ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close