Родигин Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодигин Афанасий Степанович

Родигин Афанасий Степанович

Место рождения

612973 Novyy Burets, Kirov Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

612973 Novyy Burets, Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Родигина Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

612973 Novyi Burets, Kirov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close