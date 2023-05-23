Родигин Афанасий Степанович
Место рождения612973 Novyy Burets, Kirov Oblast Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
612973 Novyy Burets, Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Родигина Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
612973 Novyi Burets, Kirov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно