Нестерова Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1908
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908
Отец: Красногорцев Антон Иванович
Мать: Красногорцева Анна
Рождение ребёнка
17.08.1927
Дочь: Медведева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красногорцев Иван