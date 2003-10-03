Нестерова Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Евдокия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908

Отец: Красногорцев Антон Иванович

Мать: Красногорцева Анна

Рождение ребёнка
17.08.1927

Дочь: Медведева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красногорцев Иван

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