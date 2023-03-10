Лугинина Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти04.05.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1830
Причина смерти: от чахотки