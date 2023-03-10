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Лугинина Матрона Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

04.05.1830

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Лугинин Иван Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Иван Кондратьевич

Смерть
04.05.1830
Причина смерти: от чахотки
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