Скворцова Надежда Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Николай Александров
Мать: Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Предтечевская Феодосия Дмитриева
Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
02.10.1838
Дочь: Евлампия Дмитриева
Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Скворцов Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: София Дмитриева
Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сретенская Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно