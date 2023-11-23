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Скворцова Надежда Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Николай Александров

Мать: Анна Иоанновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Предтечевская Феодосия Дмитриева

Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
02.10.1838

Дочь: Евлампия Дмитриева

Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Скворцов Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: София Дмитриева

Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сретенская Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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