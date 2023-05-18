(Гавриленко) Вера Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гавриленко) Вера Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриленко(в) Ефрем Митрофанович

Мать: Гавриленко(ва) Аксиния (Ксения) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Тамара Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Петр

Смерть
Неизвестно
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