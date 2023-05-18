(Гавриленко) Вера Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Тамара Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Герасимов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов Петр
Смерть
Неизвестно