Хейн (Швейцер) Катарина Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хейн (Швейцер) Катарина Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хейне Антоний

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейн Елизавета

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейн Иоганн Георг

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейн Кристина

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейн Каролина

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейн Франц

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейн Яков

Отец ребёнка: Хейн Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейн Катарина

Отец ребёнка: Хейн Карл

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1855
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