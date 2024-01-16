Хейн (Швейцер) Катарина Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хейне Антоний
Отец ребёнка: Хейн Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейн Елизавета
Отец ребёнка: Хейн Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хейн Иоганн Георг
Отец ребёнка: Хейн Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейн Кристина
Отец ребёнка: Хейн Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейн Каролина
Отец ребёнка: Хейн Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хейн Франц
Отец ребёнка: Хейн Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейн Катарина
Отец ребёнка: Хейн Карл
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1855