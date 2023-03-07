Еремина-Никулина (Сорокина) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремина-Никулина (Сорокина) Екатерина Семёновна

Еремина-Никулина (Сорокина) Екатерина Семёновна

avatar

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.10.1872

Дата смерти

После 28.07.1911

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1872

Отец: Сорокин Семён Игнатьевич

Мать: Сорокина Степанида Елисеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.11.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1891

Муж: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1893

Сын: Еремин-Никулин Павел Филиппович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Матрёна Филипповна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1897

Сын: Еремин Мирон Филиппович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Еремин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Еремин Мирон Филиппович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Еремин Павел Филиппович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1911

Сын: Еремин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 28.07.1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close