Еремина-Никулина (Сорокина) Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рождения31.10.1872
Дата смертиПосле 28.07.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1872
Крещение
01.11.1872
Бракосочетание
01.11.1891
Рождение ребёнка
30.12.1893
Сын: Еремин-Никулин Павел Филиппович
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Матрёна Филипповна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
22.08.1897
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
07.07.1902
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.1903
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
21.12.1906
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1911
Сын: Еремин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 28.07.1911