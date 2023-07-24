Сальникова (Гаврилова) Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти15.09.1877
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1855
Дочь: Кудрявцева Мелания Савовна
Отец ребёнка: Сальников Савелий Иванов
Сельца Городок Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1877
д.Каномки Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния