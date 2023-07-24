Сальникова (Гаврилова) Ирина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Гаврилова) Ирина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

15.09.1877

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1855

Дочь: Кудрявцева Мелания Савовна

Отец ребёнка: Сальников Савелий Иванов

Сельца Городок Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Савелий Иванов

Смерть
15.09.1877
д.Каномки Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния