(Сюсюра) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюсюра) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Дробниченко Фёдор Яковлевич

Мать: Надежда Семеновна

1936 года рождения. Записана с 1937 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюсюра Сергей

Отец ребёнка: Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюсюра Николай

Отец ребёнка: Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Место жительства
Неизвестно
Графовка, Шебекинский, Белгородская область
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