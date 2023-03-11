(Сюсюра) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Дробниченко Фёдор Яковлевич
Мать: Надежда Семеновна
1936 года рождения. Записана с 1937 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюсюра Сергей
Отец ребёнка: Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюсюра Николай
Отец ребёнка: Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Место жительства
Неизвестно
Графовка, Шебекинский, Белгородская область