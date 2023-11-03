Верещагина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Соловьева 2 ?

Бракосочетание
10.02.1778

Муж: Верещагин Иван

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Верещагин Иван

Рождение ребёнка
11.01.1781

Сын: Верещагин Антон Иванов

Отец ребёнка: Верещагин Иван

Рождение ребёнка
13.07.1784

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Верещагин Иван

Смерть
Неизвестно
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