Верещагина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Соловьева 2 ?
Бракосочетание
10.02.1778
Муж: Верещагин Иван
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Верещагин Иван
Рождение ребёнка
11.01.1781
Отец ребёнка: Верещагин Иван
Рождение ребёнка
13.07.1784
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Верещагин Иван
Смерть
Неизвестно