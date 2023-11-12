Герасимова (Фофанова) Васса Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фофанов Емельян Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1882 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно