Герасимова (Фофанова) Васса Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Фофанова) Васса Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фофанов Емельян Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Корнилий Григорьевич

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