Саломахина (Черных) Анисия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1828
Отец: Черных Антон Прохорович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1847
вышла замуж в 19 лет
Рождение ребёнка
18.09.1848
Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович
Рождение ребёнка
08.05.1857
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович
Рождение ребёнка
28.04.1863
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович
от колики
Рождение ребёнка
19.06.1866
Сын: Соломахин Давид Федорович
Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Нечаева Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович
Смерть
Неизвестно