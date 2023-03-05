Саломахина (Черных) Анисия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахина (Черных) Анисия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1828

Отец: Черных Антон Прохорович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1847

Муж: Саломахин Федор Семенович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
вышла замуж в 19 лет
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Саломахин Иван Федорович

Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.05.1857

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович

Рождение ребёнка
28.04.1863

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от колики
Рождение ребёнка
19.06.1866

Сын: Соломахин Давид Федорович

Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нечаева Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Саломахин Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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