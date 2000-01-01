Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Вшивцев Герасим Андреевич

Мать: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Неонила Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Обухов Родион Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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