Обухова (Вшивцева) Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Неонила Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Обухов Родион Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно