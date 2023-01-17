Легконравова (Крупина) Александра Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравова (Крупина) Александра Арсентьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.03.1916

Дата смерти

06.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1916

Отец: Крупин Арсентий Ананьевич

Мать: Крупина Анна Кузьминична

Россия
Бракосочетание
01.01.1934

Муж: Легконравов Александр Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
15.11.1934

Дочь: Жданова Вера Александровна

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1941

Дочь: Хвоина Нина Александровна

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
15.11.1946

Дочь: Болгова Галина Александровна

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.07.1949

Дочь: Козлова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1951

Сын: Легконравов Борис Александрович

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
05.09.1952

Сын: Легконравов Николай Александрович

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1953

Дочь: Прошутинская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.07.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Церебральный атеросклероз
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