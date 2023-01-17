Легконравова (Крупина) Александра Арсентьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.03.1916
Дата смерти06.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1916
Россия
Бракосочетание
01.01.1934
Россия
Рождение ребёнка
15.11.1934
Дочь: Жданова Вера Александровна
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1941
Дочь: Хвоина Нина Александровна
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
15.11.1946
Дочь: Болгова Галина Александровна
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1949
Дочь: Козлова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1951
Сын: Легконравов Борис Александрович
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
05.09.1952
Сын: Легконравов Николай Александрович
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1953
Дочь: Прошутинская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Легконравов Александр Васильевич
Смерть
06.07.1991
Причина смерти: Церебральный атеросклероз