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Чернобаев Степан Яковлевич

Место рождения

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.04.1929

Дата смерти

03.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1929

Отец: Чернобаев Яков Иванович

Мать: Рябченко Параскева Миновна

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
16.02.1954

Жена: Полетаева Мария Ефимовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.06.1956

Дочь: Чернобаева Лариса Степановна

Мать ребёнка: Полетаева Мария Ефимовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.10.1964

Сын: Чернобаев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Полетаева Мария Ефимовна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
03.11.1992
Омск, город Омск, Омская область