Чернобаев Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1929
Дата смерти03.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1929
Бракосочетание
16.02.1954
Жена: Полетаева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
20.06.1956
Дочь: Чернобаева Лариса Степановна
Мать ребёнка: Полетаева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
16.10.1964
Сын: Чернобаев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Полетаева Мария Ефимовна
Смерть
03.11.1992