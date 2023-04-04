Тихонов Иоан Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Иоан Самсонович

Тихонов Иоан Самсонович

avatar

Место рождения

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.

Дата рождения

28.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1909

Отец: Тихонов Самсон Северьянов

Мать: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Крещение
29.06.1909
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close