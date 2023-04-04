Тихонов Иоан Самсонович
Место рожденияРоссийская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Дата рождения28.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1909
Отец: Тихонов Самсон Северьянов
Мать: не указана
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Крещение
29.06.1909
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
Неизвестно