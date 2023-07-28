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Харакоз Михаил Антонович

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Место рождения

Ялта

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Харакоз Антон Федорович

Мать: Харакоз Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: Фокина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Харакоз Илья Михайлович

Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
19.11.1902

Сын: Харакоз Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
04.04.1904

Дочь: Осоко Варвара Федоровна (удочеренная Федором Малич (родной брат матери)

Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна

Михаил Харакоз-отчим,отец-Малич Федор Григорьевич 1872-1941гг родной брат по матери
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Проценко Полина Михайловна

Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно