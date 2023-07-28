Харакоз Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Харакоз Антон Федорович
Мать: Харакоз Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1900
Дочь: Фокина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
19.11.1902
Сын: Харакоз Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
04.04.1904
Дочь: Осоко Варвара Федоровна (удочеренная Федором Малич (родной брат матери)
Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна
Михаил Харакоз-отчим,отец-Малич Федор Григорьевич 1872-1941гг родной брат по матери
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Проценко Полина Михайловна
Мать ребёнка: Харакоз Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно