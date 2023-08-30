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Параскева
Параскева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1881
Пол
Женский
Отец
Шулаков Николай Силантьевич
Мать
Васса
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881
Отец:
Шулаков Николай Силантьевич
Мать:
Васса
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