Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881

Отец: Шулаков Николай Силантьевич

Мать: Васса

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