Матейко Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матейко Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.2006

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2006

Отец: Матейко Александр Николаевич

Мать: Матейко Светлана