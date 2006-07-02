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Матейко Дарья Александровна
Матейко Дарья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.2006
Пол
Женский
Отец
Матейко Александр Николаевич
1983 г.р.
Мать
Матейко Светлана
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2006
Отец:
Матейко Александр Николаевич
Мать:
Матейко Светлана
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