Логвинова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логвинова) Нина

Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов (Брезгин) Анатолий

Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Валентин

Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1927

Сын: Логвинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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