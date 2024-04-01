Логвинова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логвинова) Нина
Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов (Брезгин) Анатолий
Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Валентин
Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1927
Сын: Логвинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Логвинов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно