Смирнов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: Иванова Юлия Фёдоровна

Мать ребёнка: Данилевская Мария

Владикавказ
Рождение ребёнка
1915

Сын: Смирнов Борис

Мать ребёнка: Данилевская Мария

Ставропольский край, г. Кисловодск
Развод
Неизвестно

Жена: Данилевская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилевская Мария

Смерть
Неизвестно
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