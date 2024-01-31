Смирнов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: Иванова Юлия Фёдоровна
Мать ребёнка: Данилевская Мария
Владикавказ
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смирнов Борис
Мать ребёнка: Данилевская Мария
Ставропольский край, г. Кисловодск
Развод
Неизвестно
Жена: Данилевская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилевская Мария
Смерть
Неизвестно