Бровкина Хавронья Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бровкин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бровкин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.07.1838
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно