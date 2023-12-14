Бровкина Хавронья Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Хавронья Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бровкин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бровкин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1838

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Бровкин Никифор Игнатьевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Никифор Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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