Красовская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красовский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревенко (Красовская) Жена Павла
Отец ребёнка: Красовский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Артем
Отец ребёнка: Красовский ?
Смерть
Неизвестно