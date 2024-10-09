Красовская ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Красовская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревенко (Красовская) Жена Павла

Отец ребёнка: Красовский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Артем

Отец ребёнка: Красовский ?

Смерть
Неизвестно

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