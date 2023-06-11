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Якимова (Петрова) Елена

Место рождения

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Савельев Петр

Мать: не указана

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
25.01.1885

Муж: Якимов Григорий

Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Якимов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Якимов Григорий

Деревня Большой Арташ Мамадышкого уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.01.1896

Дочь: Федорова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Якимов Григорий

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Якимова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Якимов Григорий

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно