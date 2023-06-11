Якимова (Петрова) Елена
Место рожденияДеревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Савельев Петр
Мать: не указана
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
25.01.1885
Муж: Якимов Григорий
Рождение ребёнка
21.12.1885
Сын: Якимов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Якимов Григорий
Деревня Большой Арташ Мамадышкого уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.01.1896
Дочь: Федорова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Якимов Григорий
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Якимова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Якимов Григорий
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно