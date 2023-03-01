Мартин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Мартынов Авдей Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Мать ребёнка: не указана
В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
Смерть
Неизвестно