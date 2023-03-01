Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Мартынов Авдей Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Мартинов Илья Мартинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Мартинов Иван Мартинович

Мать ребёнка: не указана

В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
Смерть
Неизвестно
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