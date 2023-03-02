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(Журка) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1961

Отец: Журка Николай Семенович

Мать: Таисия Максимовна

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