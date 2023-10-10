Никитина Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Валентина Владимировна

Место рождения

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.77

Сын: Авдеев Артем Александрович

Отец ребёнка: Авдеев Александр Сергеевич

Рождение
02.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.07.1972

Дочь: Бережная Оксана Александровна

Отец ребёнка: Авдеев Александр Сергеевич

Обь, город Обь, Новосибирская область
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