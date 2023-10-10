Никитина Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.77
Сын: Авдеев Артем Александрович
Отец ребёнка: Авдеев Александр Сергеевич
Рождение
02.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1972
Дочь: Бережная Оксана Александровна
Отец ребёнка: Авдеев Александр Сергеевич
Обь, город Обь, Новосибирская область