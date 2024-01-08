Кудина - Серебрякова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудина - Серебрякова Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Кудин Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудина- Якименко Алла Юрьевна

Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудина- Мищинко Инна Юрьевна

Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудина - Земцова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович

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