Кудина - Серебрякова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1956
Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудина- Якименко Алла Юрьевна
Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудина- Мищинко Инна Юрьевна
Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудина - Земцова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Кудин Юрий Иванович