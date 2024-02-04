Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна
Место рождения-
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
-
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бешененко Павел Егорович
с.Залевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бешененко Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Александр Павлович
Отец ребёнка: Бешененко Павел Егорович
с.Залевка
Бракосочетание
Неизвестно
-
Место жительства
Неизвестно
до 1941 года проживали:Таганрог, каспаровка, ул. Ткаченко дом12
Смерть
Неизвестно
-