Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна

Место рождения

-

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

-
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Семен Павлович

Отец ребёнка: Бешененко Павел Егорович

с.Залевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Егор Павлович

Отец ребёнка: Бешененко Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Александр Павлович

Отец ребёнка: Бешененко Павел Егорович

с.Залевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Павел Егорович

-
Место жительства
Неизвестно
до 1941 года проживали:Таганрог, каспаровка, ул. Ткаченко дом12
Смерть
Неизвестно
-
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