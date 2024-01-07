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Веркиенко Георгий Аникеевич

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Место рождения

Краснодарский край, Гулькевичский р-н, с. Ново-Михайловское

Дата рождения

01.11.1913

Дата смерти

До 12.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913

Отец: Веркиенко Иоанникий Александров

Мать: ?

Краснодарский край, Гулькевичский р-н, с. Ново-Михайловское
Пропал без вести (военное)
С ?.07.1941 по ?.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 12.03.1942
Причина смерти: пропал без вести
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