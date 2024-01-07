Веркиенко Георгий Аникеевич
Место рожденияКраснодарский край, Гулькевичский р-н, с. Ново-Михайловское
Дата рождения01.11.1913
Дата смертиДо 12.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913
Отец: Веркиенко Иоанникий Александров
Мать: ?
Краснодарский край, Гулькевичский р-н, с. Ново-Михайловское
Пропал без вести (военное)
С ?.07.1941 по ?.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 12.03.1942
Причина смерти: пропал без вести