Салажников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салажников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салажникова Евгения

Мать ребёнка: Салажникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салажников Валентин

Мать ребёнка: Салажникова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салажникова Мария

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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