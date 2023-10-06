Малыгина Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина Елена Викторовна

Малыгина Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1983

Сын: Малыгин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Малыгин Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: Шаклеина Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Малыгин Виктор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Виктор Фёдорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close