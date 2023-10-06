Малыгина Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1983
Сын: Малыгин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Малыгин Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1989
Дочь: Шаклеина Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Малыгин Виктор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно