Папировник Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1972
Отец: Шипкин Владимир
Мать: Шипкина Антонина
Рождение ребёнка
06.01.1991
Дочь: Рыбанова Кристина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.1997
Дочь: Кузнецова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.2005
Отец ребёнка: Юрков Роман Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркова София
Отец ребёнка: Юрков Роман Викторович