Папировник Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папировник Оксана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1972

Отец: Шипкин Владимир

Мать: Шипкина Антонина

Рождение ребёнка
06.01.1991

Дочь: Рыбанова Кристина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.1997

Дочь: Кузнецова Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.08.2005

Сын: Юрков Ярослав Романович

Отец ребёнка: Юрков Роман Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркова София

Отец ребёнка: Юрков Роман Викторович

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