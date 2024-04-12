(Наумкина) Наталья Деомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумкина) Наталья Деомидовна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.?.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1887 ст.

Отец: Наумкин Деомид Ильич

Мать: Наумкина Марфа Антоновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
16.?.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Непрядвы крестьянин ...нор Иванов Кургин и сельца Прудов крестьянская вдова Вера Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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