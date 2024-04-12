(Наумкина) Наталья Деомидовна
Место рождения
Дата рождения15.?.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.?.1887 ст.
Отец: Наумкин Деомид Ильич
Мать: Наумкина Марфа Антоновна
Крещение
16.?.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Непрядвы крестьянин ...нор Иванов Кургин и сельца Прудов крестьянская вдова Вера Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно