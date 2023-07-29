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Епифанов Виталий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифанов Вячеслав

Мать: Епифанова Фаина Андреевна

Рождение ребёнка
11.04.?

Дочь: Курыгина Елена Витальевна

Мать ребёнка: Епифанова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Эдуард Витальевич

Мать ребёнка: Епифанова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Наталья

Смерть
Неизвестно