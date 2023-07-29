Епифанов Виталий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епифанов Вячеслав
Рождение ребёнка
11.04.?
Дочь: Курыгина Елена Витальевна
Мать ребёнка: Епифанова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Эдуард Витальевич
Мать ребёнка: Епифанова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епифанова Наталья
Смерть
Неизвестно